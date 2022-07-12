Юрия Дудя* признали виновным в гей-пропаганде среди детей

Журналиста Юрия Дудя* суд в Лефортово признал виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
Известного блогера оштрафовали на 120 тысяч рублей. При этом когда и как Юрий Дудь* пропагандировал нетрадиционные отношения — неизвестно, пишет Baza.
Напомним, что Юрий Дудь* за последние месяцы не раз негативно высказывался о родной стране.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Добавим, что Юрий Дудь* записывает крайне противоречивые интервью. За это в России он уже не раз подвергался критике.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.