Журналиста Юрия Дудя* суд в Лефортово признал виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Известного блогера оштрафовали на 120 тысяч рублей. При этом когда и как Юрий Дудь* пропагандировал нетрадиционные отношения — неизвестно, пишет Baza.

Напомним, что Юрий Дудь* за последние месяцы не раз негативно высказывался о родной стране.

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Добавим, что Юрий Дудь* записывает крайне противоречивые интервью. За это в России он уже не раз подвергался критике.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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