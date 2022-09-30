Юрий Лоза резко отреагировал на отъезд Аллы Пугачевой

Алла Пугачева, забрав детей, покинула Россию: Примадонна улетела в Израиль. Теперь и знаменитости, и простые зрители гадают: вернется она или нет? Свое мнение по этому поводу высказал известный музыкант Юрий Лоза.

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