Юрий Лоза призвал поднять зарплаты хлеборобам, учителям и врачам

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграм» призвал поднять зарплаты многим категориям граждан. Прежде всего в этом, как он считает, нуждаются учителя, врачи и те, кто производит продукты. К примеру, хлеборобы.
«Необходимо повысить зарплаты тем, кто производит еду. А еще категорически необходимо поднимать зарплаты врачам, которые лечат военных и возвращают их в строй».
Как заметил Лоза, в увеличении зарплат нуждаются учителя, которые учат подрастающее поколение любить родину. В конце своего поста он заметил, что в повышении зарплат нуждаются все, кроме тех, у кого она сейчас итак большая.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем ток-шоу заявил, что необходимо поднять зарплаты, страховки и пенсии тем, кто стоит на страже интересов нашей родины.