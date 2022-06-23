Юрий Лоза призвал поднять зарплаты хлеборобам, учителям и врачам

Как заметил Лоза, в увеличении зарплат нуждаются учителя, которые учат подрастающее поколение любить родину. В конце своего поста он заметил, что в повышении зарплат нуждаются все, кроме тех, у кого она сейчас итак большая.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем ток-шоу заявил, что необходимо поднять зарплаты, страховки и пенсии тем, кто стоит на страже интересов нашей родины.

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