Юрий Лоза превысил скорость более чем на 60 километров

Певец Юрий Лоза в «Телеграм» сообщил, что ему пришел штраф за превышение скорости более чем на 60 километров. Нарушение он совершил две недели назад на трассе М4 в самом начале Тульской области по направлению в Москву.
«Я всегда езжу по навигатору, который в данном случае не среагировал. Он показывал разрешенные 110. Соответственно, я шел чуть меньше 130-ти. Там, видимо, какая-то хитрая ловушка – незаметный знак ограничения до полтинника, а потом камера, которая как-то защищена от радара».
Как заметил Лоза, на этом же месте он уже попадался на штраф в прошлом году. Всех водителей он попросил быть осторожными.
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Напомним, что Юрий Лоза прославился благодаря песне «Плот». В этом году популярному музыканту исполнилось 68 лет.