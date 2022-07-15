Юрий Лоза превысил скорость более чем на 60 километров

Как заметил Лоза, на этом же месте он уже попадался на штраф в прошлом году. Всех водителей он попросил быть осторожными.

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Напомним, что Юрий Лоза прославился благодаря песне «Плот». В этом году популярному музыканту исполнилось 68 лет.