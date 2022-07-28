Юрий Лоза озвучил имя самого красивого мужчины в мире

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграме» рассказал, что журналисты попросили его прокомментировать новость о признании китайского певца Сяо Чжань самым красивым мужчиной в мире.

По словам Лозы, все в этом вопросе закономерно. У каждого человека в Азии есть мобильный телефон. Люди охотнее голосуют за своих, потому что данный тип внешности им генетически ближе. При этом Лоза заметил, что победителя и призеров он лично не знает, но наверняка они, как думает исполнитель, симпатичные ребята.

«Однако моя жена считает, что именно я являюсь самым красивым мужчиной в мире. И кому я должен верить: ей или какому-то сомнительному журналу? Конечно же, ей!» — заметил Лоза.

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Напомним, что недавно журнал Nubia провел опрос о самом красивом мужчине в мире. В голосовании приняли участие более 11 миллионов человек из 189 стран. Победил китайский актер и певец Сяо Чжань, за ним следует южнокорейский автор песен и актер Ким Тхэхен, замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.