Юрий Лоза напомнил три русские поговорки, которые иллюстрируют отказ Little Big выступать в России

Певец Юрий Лоза, известный своими резкими высказываниями, прокомментировал отказ группы Little Big гастролировать по России. По мнению Лозы, Little Big не могут считаться русской группой — все их тексты на английском, да и название иностранное. Артист добавил, что страна ничего не потеряет от отмены их концертов, и вспомнил три народные поговорки, которыми можно проиллюстрировать ситуацию.

«Баба с возу — кобыле легче. Есть такая поговорка в России… С глаз долой — из сердца вон. Свято место пусто не бывает — вот третья поговорка», — сказал Юрий Лоза.

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Певец пояснил, что российские зрители уже забыли о существовании Little Big, и очень скоро их без труда заменят на отечественных сценах другие музыканты, сообщает телеканал «360».