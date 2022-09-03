Юрий Чернавский озвучил гонорар Софии Ротару за каждый концерт в СССР

Именно в студии у Чернавского записали свой первый альбом солисты «Ласкового мая». Это случилось в начале 1989 года. К тому времени студия была уже эпицентром новой советской эстрады.

У Чернавского те годы записывали песни Олег Газманов, Александр Малинин, группа «Любэ», а также с десяток исполнителей новой советской музыки. «Рекорд» Чернавского стал первым в стране развлекательным холдингом. Композитор мог не только организовывать концерты, но и платил бешеные по тем временам гонорары солистам.

«Никто не мог делать концерты, кроме государственных организаций. Вообще ни один человек. Тут же тюрьма. Мы не только катали по концертам своих артистов. К нам приезжала София Ротару. Посмотрела. У нее была зарплата за концерт 35 рублей, а у нас от двух до пяти тысяч», - заметил Чернавский.

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Напомним, что Юрий Чернавский - советский и американский композитор, аранжировщик, продюсер, музыкант. Заслуженный артист РСФСР. Автор песен и инструментальных произведений. Играет на саксофоне, скрипке, клавишных инструментах, флейте и восточных экзотических инструментах.