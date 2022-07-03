Юрист объяснил, почему вдова Шатунова торопится получить наследство

Интерес вдовы Юрия Шатунова как можно скорее вступить в наследство объяснил адвокат Андрей Князев.

Правозащитник увидел в этом здравый смысл, поскольку после смерти артистов нередко начинается кровопролитная война за нажитые при жизни богатства. В случае с Шатуновым может произойти то же самое.

Как заметил Князев, осуждать вдову артиста неправильно, ведь рано или поздно ей пришлось бы столкнуться с юридическими тонкостями. Если же она найдет в себе силы, чтобы закрыть вопрос с наследством, то вероятность благоприятного исхода возрастает в разы.

«Чем раньше, тем лучше, — уверяет адвокат. — Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети».

Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего экс-солиста группы «Ласковый май» стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта.

По материалам Дни.ру

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