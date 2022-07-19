«Юре было бы это приятно»: директор покойного Шатунова рассказал, что произойдет на сороковой день смерти певца

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня из-за проблем с сердцем.

Первого августа будет уже сорок дней, как культовый исполнитель ушел из жизни. О том, какие мероприятия пройдут в этот день, рассказал директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

«1 августа в 10 часов утра на могиле Юрия пройдет панихида. Организовывают ее поклонники. Думаю, Юре было бы это приятно», — поделился Кудряшов.

Напомним, Юрий Шатунов похоронен на Троекуровском кладбище. Его могила стала местом настоящего паломничества для поклонников.

Руководство кладбища даже было вынуждено усилить охрану. По информации Аркадия Кудряшова, все поклонники, приходящие поклониться праху покойного Юрия Шатунова, ведут себя достойно.