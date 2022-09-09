«Юра выиграл, а он теперь иск обжалует»: раскрыты подробности иска Разина к сыну Шатунова

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин после смерти Юрия Шатунова переключился на его сына, 16-летнего Дэнниса. Как стало известно, он подал в суд на наследника. Подробности этого дела рассказал директор певца Аркадий Кудряшов.
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Менеджер подчеркнул, что Разин собирается отсудить у наследников права на песни, которые перед смертью в суде выиграл Шатунов. Для этого экс-продюсер намерен обжаловать решение, потому и обратился в вышестоящую инстанцию.
«Он подал не иск, а на кассацию. Это же не делается за один день, это месяцами ждут. Сейчас ждем назначение суда — это медленно, это годами длится. Юра выиграл, а он теперь иск обжалует, что он не выиграл. Хочет этот иск снести!» - объяснил Telegram-каналу «Звездач» Кудряшов.