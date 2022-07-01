«Юра, совсем еще мальчишка»: в Оренбурге вспомнили о рождении группы «Ласковый май»

Группа «Ласковый май» родилась в 1986 году в Оренбурге. Дело было в старом здании в промышленном районе, где музыкальный руководитель местного детдома Сергей Кузнецов записывал первые песни коллектива, которые в будущем станут настоящими хитами.

«Выглядело все действительно очень местечково, Кузнецов на самодельном синтезаторе сочинял первые аккорды, Юра, совсем еще мальчишка, пел, но, кажется, не очень понимал зачем. Он часто сбегал из детдома и вообще был простым городским пацаном без каких-либо звездных амбиций», — цитирует «Комсомольская правда – Оренбург» местного журналиста Андрея Саблина.

Напомним, ранее стало известно, что семья Юрия Шатунова может лишиться недвижимости в Германии, если Андрей Разин докажет авторство песен.