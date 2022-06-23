Юра Шатунов признавался, что «иногда бухает»

Год назад популярный артист Юра Шатунов признавался журналистам, что злоупотребляет алкогольными напитками. По его словам, это происходило каждый день.

«Я не отказываюсь от бокала с алкоголем за ужином. Если честно — бухаю иногда! Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблу, например», — с иронией рассказывал музыкант «Стархиту».

При этом выглядел музыкант хорошо — моложе своих лет.

Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также