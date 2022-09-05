«Юра себя загнал»: Бледанс объяснила, почему Шатунов умер в 48 лет

Как добавила Бледанс, Шатунов много работал. «Он отдавал, отдавал. Общался с родными, со зрителями, артистами, журналистами. Он ничего не делал для себя. Мы забываем, что для себя надо делать столько же, сколько для других. Иначе у нас не будет ресурса и здоровья», - заметила Бледанс.

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Напомним, что Юрию Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.