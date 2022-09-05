«Юра себя загнал»: Бледанс объяснила, почему Шатунов умер в 48 лет

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему музыкант Юрий Шатунов умер так рано.
«Если ты себя не подкрепляешь чем-то. Если не берешь маленькие паузы, чтобы отдохнуть, полежать. В идеале поехать в какую-нибудь детокс-клинику, то, наверное, я бы сказала, что Юра себя загнал».
Как добавила Бледанс, Шатунов много работал. «Он отдавал, отдавал. Общался с родными, со зрителями, артистами, журналистами. Он ничего не делал для себя. Мы забываем, что для себя надо делать столько же, сколько для других. Иначе у нас не будет ресурса и здоровья», - заметила Бледанс.
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Напомним, что Юрию Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.