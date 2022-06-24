«Юра расстроился»: почему «Белые розы» Шатунова при первом выступлении не приняли всерьез

Учитель Юрия Шатунова, Алексей Леващев, рассказал о первых шагах артиста на музыкальном поприще. В 14 лет его в оренбургском «Доме детства» взяли в ансамбль художественной самодеятельности. Он выучил три аккорда и пел песни под один и тот же мотив. Но умудрялся при этом подрабатывать на дискотеках.

В детдоме педагоги не воспринимали его увлечение музыкой всерьез, но когда услышали его аудиозапись с песней «Белые розы», поменяли о нем мнение.

С этой песней он отправился на областной конкурс художественной самодеятельности. Однако комиссия не была впечатлена его выступлением, хотя зрители аплодировали стоя. Дальше второго тура он не прошел.

«Юра был очень расстроен», — вспомнил учитель.

Тогда, пояснил Алексей Леващев, было такое время, когда жюри хотело слушать исключительно патриотические песни, но никак не слезливые мелодии о любви.

Источник: Orenburg.kp.ru.

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