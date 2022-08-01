«Юра понимал, что красивый»: о поцелуях с Шатуновым рассказал его близкий друг

Аркадий Кудряшов считает, что Юрий Шатунов обладал особым магнетизмом.
Юрий Шатунов в юности

Юрий Шатунов в юности. Фото: Global Look Press

Друг и концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов полагает, что певец обладал нереальным магнетизмом, который невероятно воздействовал на людей. Неслучайно он один мог держать весь зал.

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Из-за этого магнетизма, считает Кудряшов, к Шатунову люди не просто тянулись, а пытались с ним обняться, поцеловаться.

«Такое сверхвнимание его утомляло. Особенно с возрастом. Поэтому в обычной жизни он старался замаскироваться, неприметно одеваться. Юра, конечно, понимал, что он красивый», — поведал Кудряшов.

Первое время поклонники не знали, как выглядит Шатунов, и он пользовался этим — показывал фанаткам на клавишника. Девчонки набрасывались на него, а Юра хохотал в сторонке.

Источник: aif.ru.

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