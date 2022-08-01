«Юра понимал, что красивый»: о поцелуях с Шатуновым рассказал его близкий друг

Друг и концертный директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов полагает, что певец обладал нереальным магнетизмом, который невероятно воздействовал на людей. Неслучайно он один мог держать весь зал.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Из-за этого магнетизма, считает Кудряшов, к Шатунову люди не просто тянулись, а пытались с ним обняться, поцеловаться.
«Такое сверхвнимание его утомляло. Особенно с возрастом. Поэтому в обычной жизни он старался замаскироваться, неприметно одеваться. Юра, конечно, понимал, что он красивый», — поведал Кудряшов.
Первое время поклонники не знали, как выглядит Шатунов, и он пользовался этим — показывал фанаткам на клавишника. Девчонки набрасывались на него, а Юра хохотал в сторонке.
Источник: aif.ru.