«Юра ничего не получал»: Разин раскрыл шокирующую правду о гонорарах Шатунова

Андрей Разин опубликовал в соцсети серию роликов, в которых порассуждал о смерти Юрия Шатунова. Особенно жестко продюсер высказался о директоре покойного музыканта Аркадии Кудряшове.

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По мнению Разина, наставник наживался на экс-солисте «Ласкового мая», заставляя его работать на износ, при этом оставляя себе большую часть денег за концерты.

«300 концертов по 500 тысяч — это два миллиона долларов. И что они могли ему дать? Все же зарегистрировано в других правообладателях. Юра ничего от этого не получал, они просто развели его на деньги», — заявил Андрей.

Напомним, Шатунов скончался 23 июня из-за острой сердечной недостаточности. Артисту было всего 48 лет.