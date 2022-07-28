«Юра был своенравным мальчиком. Молчаливым, необщительным»: мама Кузнецова — о Шатунове

Как отметила Валентина Кузнецова, Юрий Шатунов решил ехать в Москву вместе с продюсером Андреем Разиным. Она поехала вместе с ними. «Ехал он в поезде с нами, хотя билет был куплен в другой вагон. У Разина были такие глаза. Он был недоволен. Он хотел сам перепеть все хиты «Ласкового мая». Причем Разин безголосый. Аппаратура вытягивала его голос. Он хотел стать звездой вместо Шатунова. Но Шатунов был уже в Москве. Разину было нечего делать, как только продвигать Шатунова», — заметила Валентина Алексеевна.

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Напомним, что именно Андрей Разин в свое время переманил Юрия Шатунова в Москву, пообещав золотые горы. Вскоре группа «Ласковый май» действительно стала невероятно популярной в СССР.