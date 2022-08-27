Юный красавчик: как выглядел и что говорил Шатунов во время первого интервью на телевидении

История «Ласкового мая» могла на этом и закончиться, если бы в мае 1988 года песню Шатунова и Кузнецова не услышал продюсер Андрей Разин.

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Напомним, что именно Разин чуть позже перетянул Шатунова в Москву. Одно время по стране гастролировали 67 музыкальных коллективов «Ласковый май».