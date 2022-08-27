Юный красавчик: как выглядел и что говорил Шатунов во время первого интервью на телевидении

Музыкант Юрий Шатунов в 1987 году впервые появился на телевидении. Об этом рассказали в фильме «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны». При этом Шатунов говорил, что больше не сотрудничает с композитором Сергеем Кузнецовым. Причины тогда он не уточнял.
«Наш дуэт с Сергеем Кузнецовым распался. Пока не знаю, что будет дальше. Я пока в седьмом классе. Надо восьмой класс закончить, а потом уже думать. Вопрос пока не решен».
Юрий Шатунов в 1987 году. Фото: кадр из фильма «Ласковый май и Юрий Шатунов. Лекарство для страны».
История «Ласкового мая» могла на этом и закончиться, если бы в мае 1988 года песню Шатунова и Кузнецова не услышал продюсер Андрей Разин.
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Напомним, что именно Разин чуть позже перетянул Шатунова в Москву. Одно время по стране гастролировали 67 музыкальных коллективов «Ласковый май».