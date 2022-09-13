Юная пассия Омарова в белом одеянии в цветах заявила о свадьбе: «Самый лучший муж»

Юная избранница Курбана Омарова по имения Валерия спровоцировала слухи о свадьбе. В белом халатике и в цветах она запечатлелась для личного блога.

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Под фото блондинка написала: «Ты правда самый лучший муж». Естественно, фолловеры решили сразу, что парочка тайно поженилась, ведь недавно Курбан Омаров заявил, что относительно его пассии у него очень серьезные намерения. И даже отвез Валерию в Дагестан знакомить с родственниками.

Неужели молодые по-тихому поженились?

Отметим, что ранее бывшая жена Курбана Омарова Ксения Бородина обвинила любимую девушку Курбана Омарова в том, что именно она оказалась разлучницей в их семье. По словам ведущей, Валерия якобы стала встречаться с ее супругом, когда была еще несовершеннолетней.