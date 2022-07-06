Юная леди в белом платье: дочка Татьяны Навки получила диплом МГИМО из рук Дмитрия Пескова

Татьяна Навка смогла стать одной из самых известных фигуристок в стране. Она является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Раньше спортсменка жила в Нью-Йоркех с Александра Жулина. Они не только вместе выступали на льду, но и состояли в браке.
Тогда Навка родила дочку Александру. Однако они развелись, а несколько лет спустя она обрела счастье с Дмитрием Песковым.
Теперь Навка создает красочные ледовые шоу. Порой ее можно увидеть на красной дорожке или вечеринке. Однако свободное время она любит проводить с детьми. Нынешнему мужу фигуристка подарила дочку Надежду, которая пошла по стопам мамы.
6 июля в семье чемпионки произошло важное событие. Ее старшая наследница стала выпускницей МГИМО. Мама приехала ее поддержать вместе с Дмитрием Песковым. В торжественной обстановке Александра получила диплом из рук пресс-секретаря президента России. Он ее тепло обнял с улыбкой и произнес речь.
Жулина в такой особенный день предстала в белом летнем платье и черном жакете.
Не скрыла, что гордится наследницей и Навка. Она запечатлелась с ней в вузе. К слову, сразу после этого мероприятия фигуристка поспешила в аэропорт. Она отправилась в Сочи, где скоро представит свое ледовое шоу.
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Поклонники осыпали комплиментами выпускницу. Многие отметили, что она очень похожа на маму. Напомним, что у Саши уже есть свой бизнес. В Москве за последний год открылись несколько кафе, где продают чай с шариками – bubble tea.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочкой. Фото: соцсети