Юная леди в белом платье: дочка Татьяны Навки получила диплом МГИМО из рук Дмитрия Пескова

Татьяна Навка смогла стать одной из самых известных фигуристок в стране. Она является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Раньше спортсменка жила в Нью-Йоркех с Александра Жулина. Они не только вместе выступали на льду, но и состояли в браке.

Тогда Навка родила дочку Александру. Однако они развелись, а несколько лет спустя она обрела счастье с Дмитрием Песковым.