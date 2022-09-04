«Юмор дал сбой, порицания достаточно»: Запашный попросил простить Гудкова за его смех над Шаманом

Александр Гудков недавно ославился пародией на клип Шамана (Shaman) «Я русский!». Он выставил в Сеть пародийный ролик под названием «Я узкий», вызвав гнев общественников.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Актриса Яна Поплавская заметила в своем телеграме, что смеяться над патриотическими чувствами соотечественниками не следует, председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подал запрос в прокуратуру на артиста, а политик Роман Худяков считает, что его нужно оштрафовать «как минимум».

Вместе с тем народный артист Эдгард Запашный считает, что к юмористу стоит проявить снисходительность и простить за проступок, дабы не возвращать времена, когда люди боялись анекдот рассказать без последствий.

«Друзья, давайте не будем превращаться в общество, которое сразу готово отправить человека на рудники за идиотскую шутку. Да, я считаю, что в этот раз у Александра юмор дал сбой и общественного порицания будет достаточно», - написал в своем телеграме Запашный.