Юля Салибекова из «Дома-2» оказалась в полиции из-за бывшего

Звезда «Дома-2» Юлия Салибекова хоть и поставила точку в отношениях с Тиграном, но при этом продолжает страдать из-за его поступков. Участник скандального проекта пытается отобрать квартиру у их общих детей и даже обратился в полицию по этому поводу.

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Странности в поведении Тиграна вынудили Юлию заглянуть к стражам порядка. Блогерша думала написать ответное заявление на бывшего, но в какой-то момент решила не уподобляться экс-возлюбленному.

«Была сегодня в полиции и закончила с заявлениями Тиграна, он все по поводу квартиры. Хотела написать в ответ, но пожалела, не буду уподобляться. Пусть его оттуда накажут посильней <…> Из другого теста я», — поделилась Юлия в личном блоге.

Напомним, Юлия и Тигран Салибековы развелись после десяти лет брака. У пары три сына, которые остались с мамой. Тигран же предпочел вернуться на проект и строит сейчас любовь с Юлией Белой.