«Юля – красотуля»: Михалкова без нижнего белья застряла в лифте ради фото

Снимком актриса поделилась в соцсети.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Юлия Михалкова обрела популярность благодаря шоу «Уральские пельмени», которое покинула еще в 2019 году. По слухам, актрису перестали устраивать гонорары, а на большие суммы, которые она запросила, организаторы не были готовы.

Теперь Юлия – актриса, продюсер, бизнесвумен и блогер. За ее жизнью в соцсетях следит более миллиона фанатов. А она, в свою очередь, не перестает радовать их эффектными фото.

На этот раз Михалкова поделилась кадром, ради которого застряла в лифте. Актриса позировала в жилете, который надела на голое тело, позабыв про нижнее белье.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Юля-красотуля! Вау! Ох, какая! Невероятная! Как всегда – без слов», - писали пользователи Сети.  

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