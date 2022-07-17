«Юля – красотуля»: Михалкова без нижнего белья застряла в лифте ради фото

Юлия Михалкова обрела популярность благодаря шоу «Уральские пельмени», которое покинула еще в 2019 году. По слухам, актрису перестали устраивать гонорары, а на большие суммы, которые она запросила, организаторы не были готовы.

Теперь Юлия – актриса, продюсер, бизнесвумен и блогер. За ее жизнью в соцсетях следит более миллиона фанатов. А она, в свою очередь, не перестает радовать их эффектными фото.

На этот раз Михалкова поделилась кадром, ради которого застряла в лифте. Актриса позировала в жилете, который надела на голое тело, позабыв про нижнее белье.