Юлию Пересильд в театре оценили выше, чем Чулпан Хаматову

Вместо Чулпан Хаматовой, уехавшей в Латвию, Государственный театр наций принял на работу Юлию Пересильд. Теперь заслуженная артистка России и космонавт Юлия Пересильд занята в спектакле «Рассказы Шукшина», получая при этом более высокий гонорар, чем Хаматова.

Надо сказать, Юлию на самом деле любят московские театралы, на постановки с ее участием — всегда аншлаг. При этом за участие в одном спектакле Пересильд будут теперь платить 146 092,55 рубля. За такую же работу Чулпан Хаматова получала сумму гораздо более скромную — 63 504,12 рубля. Знающие люди говорят, что в старом составе спектакль уже успел поднадоесть зрителю, тогда как появление новых артистов даст ему «вторую жизнь», сообщает издание «РИА ФАН».

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