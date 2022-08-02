Юлия Савичева призналась, куда деваются платья и кофты из ее шкафа

Еще недавно Юлия Савичева обещала, что никогда не станет носить обувь на высоких каблуках, и постоянно ходила в джинсах. Но теперь, похоже, ей захотелось изменить свой гардероб в сторону женственности. И Юля заполняет шкафы элегантными платьями.

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Впрочем, певица понимает: не стоит покупать «до бесконечности». Как только она видит «перебор», сразу избавляется от лишних нарядов. Куда она их девает? Очень просто: туда, где одежда может получить вторую жизнь.