Юлия Салибекова из «Дома-2» расхохоталась, узнав о знакомстве Юлии Белой с мамой Тиграна

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова не раз говорила о том, что к ее разводу с Тиграном приложили руку его родители и, в частности, свекровь.

Женщина практически с первого дня знакомства невзлюбила невестку.

Теперь Тиграну Салибекову предстоит познакомить маму с новой избранницей, роман с которой он закрутил после возвращения на «Дом-2». Тигран Салибеков намерен женится на Юлии Белой, свадьба намечена на октябрь, а значит, знакомства с родителями не избежать.

Бывшая жена Тиграна Салибекова, Юлия, признавалась, что спокойно относится к его свадьбе с Юлией Белой. А к чем она не может быть равнодушной, так это к тому, что Юлия Белая хочет понравиться маме Тиграна. Салибекова дала понять, что это в принципе невозможно.

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