Юлия Салибекова: «Дом-2» - это клеймо»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова нелестно отозвалась о проекте. Звезда телестройки устроила интерактив с поклонниками в соцсети, во время которого не только отвечала на вопросы, но и принимала комплименты.
«Сильная, достойная, умная, всегда приличная, несмотря на «Дом-2», - написала Юлии Салибековой одна из подписчиц.
Та тут же ответила, давая понять, что с экрана многим все кажется не таким, как есть на самом деле.
Проект Салибекова назвала настоящим клеймом, от которого уже невозможно отмыться.
«Спасибо большое, да, «Дом-2» - это как клеймо. Но на самом деле, там очень много порядочных, хороших людей. Просто передача требует хлеба и зрелищ, ну вы же сами понимаете», - высказалась Юлия Колисниченко.
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Напомним, на проекте Юлия Салибекова познакомилась со своим мужем Тиграном, которому родила троих детей. Этот брак продлился десять лет, в этом году супруги официально развелись.