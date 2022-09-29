Юлия Салибекова: «Дом-2» - это клеймо»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова нелестно отозвалась о проекте. Звезда телестройки устроила интерактив с поклонниками в соцсети, во время которого не только отвечала на вопросы, но и принимала комплименты.

«Сильная, достойная, умная, всегда приличная, несмотря на «Дом-2», - написала Юлии Салибековой одна из подписчиц.

Та тут же ответила, давая понять, что с экрана многим все кажется не таким, как есть на самом деле.

Проект Салибекова назвала настоящим клеймом, от которого уже невозможно отмыться.