Юлия Рутберг заявила о невозможности отмены русской культуры на Западе

По словам актрисы, русская культура настолько мощная, что ею пропитан весь мир.
Русское «Лебединое озеро» ставят даже в бразильском театре

Наше «Лебединое озеро» можно увидеть даже в Бразилии. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Рутберг подвергла критике попытки западных политиков запретить или отменить русскую культуру. По ее словам, это все напоминает «унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла», настоящий гоголевский сюжет.

Русская культура такая мощная, что ей уже пропитано все вокруг, заявила актриса в интервью «АиФ».

«Все равно исподволь русская культура будет проникать к западной молодежи. Какой-то ребенок нажмет кнопку и услышит чудесные детские фортепианные пьесы «Времена года» и спросит: «А кто это?» – «А это Чайковский», – услышит он в ответ».

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По словам Народной артистки РФ, без русской культуры существование мира невозможно, потому как в мире все связано между собой.

Рутберг сейчас находится в Благовещенске, где проходит 20-й Открытый фестиваль театра и кино «Амурская осень». Актриса прибыла туда вместе с группой Театра им. Вахтангова.

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