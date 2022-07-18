Юлия Проскурякова привела на Первый канал дочь от Игоря Николаева

Вероника Николаева вместе с мамой и любимой собачкой стали гостями программы «Видели видео».
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой засветилась на Первом канале.

Представительницы звездного семейства стали гостьями программы «Видели видео», которая выходит в эфир по выходным дням.

На съемки Юлия Проскурякова взяла не только дочку Веронику, но и домашнюю питомицу, собачку по кличке Зоя. Милое животное уже давно стало членом звездной семьи Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой.

В микроблоге Юлия Проскурякова поблагодарила авторов программы за приглашение на съемки.

 

Юлия Проскурякова с дочкой на съемках на Первом канале. Фото: соцсети

«Вчера мы с Вероникой и Зоей побывали на передаче «Видели видео», рассказали и показали своих питомцев и провели время в замечательной компании. С нетерпением ждем эфир! Не пропустите!» — поделилась под фото Юлия Проскурякова.

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Напомним, дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике в октябре этого года исполнится семь лет.

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