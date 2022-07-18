Юлия Проскурякова привела на Первый канал дочь от Игоря Николаева

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой засветилась на Первом канале.

Представительницы звездного семейства стали гостьями программы «Видели видео», которая выходит в эфир по выходным дням.

На съемки Юлия Проскурякова взяла не только дочку Веронику, но и домашнюю питомицу, собачку по кличке Зоя. Милое животное уже давно стало членом звездной семьи Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой.

В микроблоге Юлия Проскурякова поблагодарила авторов программы за приглашение на съемки.