Юлия Михалкова в топе-бандо и брюках с горизонтальными вырезами блеснула фигурой

Экс-участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вновь не дает подписчикам в Сети скучать. На этот раз красотка показала кадры с фотосессии, которую замышляла еще летом, пока была прежних пропорций. Звезда утянула грудь топом-бандо и брюки выбрала не менее оригинальные с горизонтальными разрезами на талии.

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Сейчас Михалкова бы едва ли позволила подобное облачение. За последнее время она заметно пополнела, о чем уже судачат хейтеры звезды. Но Юлия внимания на это не обращает, к тому же, поклонников у нее в блоге намного больше, чем противников.