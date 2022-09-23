Юлия Михалкова в прозрачном кэтсьюте из магазина для взрослых подразнила красотой тела

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова с уходом из юмористического проекта, кажется, больше приобрела, чем потеряла. Сейчас звезда очень востребована на телевидении, у нее много проектов с экологической направленностью, она популярна в Сети.

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В своем микроблоге Михалкова регулярно постит снимки с фотосессий. Она уже интриговала фанатов снимками в полупрозрачных одеждах, и на сей раз подоспела очередь нового кадра.

Михалкова в прозрачном кэтсьюте из секс-шопа прикрыла интимные места топом бандо и крошечной юбкой, чтобы привнести загадочности, и томно посмотрела в кадр. Подписчикам снимок пришелся по душе, и они одарили свою любимицу комплиментами.