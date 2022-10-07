Юлия Михалкова обнажила интимный треугольник в купальнике с отверстиями

Прославившаяся благодаря шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова давно строит сольную карьеру, выступая в новых проектах. Телеведущая не растеряла свою популярность, а, кажется, только нарастила – поклонники в Сети с придыханием ждут от красотки весточки. На этот раз звезда показала, как отдыхает в бане.

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Михалкова нарядилась в черное монокини с графичными отверстиями на интимных местах. Красотка выходила из бани и сняла себя на видео, сверкнув обнаженным треугольником внизу живота. Но фолловеры нашли это отнюдь не вульгарным – когда фигура идеальна, ее обладательнице простительно все.