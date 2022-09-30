Юлия Ефременкова из «Дома-2» поделилась первым снимком новорожденных близнецов

Экс-участница и бывшая ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлен один из ее сыновей-близнецов через некоторое время после появления на свет.
Малыша уже запеленали и показали маме и заодно на камеру. Личико ребенка Юлия Ефременкова закрыла.
Под фото Юлия Ефременкова рассказала, что ее и одного из близнецов врачи перевели уже в одну отдельную палату.
Юлия Ефременкова показала новорожденного сына. Фото: соцсети
«Ровно неделю назад, 22 сентября, в 8:16 с весом 1827 и ростом 43 см родился наш первый сынок! А в 8:17 с весом 2484 и ростом 48 см появился второй! И сегодня по счастливому совпадению врачи нам сделали шикарный подарок: одного малыша перевели ко мне в палату! Правда, пока в кювезике, ну, это только пока. Я безумно счастлива, и счастью моему нет предела», — поделилась Юлия Ефременкова.
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Юлия Ефременкова сама ухаживает за сыном, кормит его через зонд. Второй малыш пока остается в другой палате, где за ним круглосуточно наблюдают врачи.