Юлия Ефременкова из «Дома-2» поделилась первым снимком новорожденных близнецов

Экс-участница и бывшая ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлен один из ее сыновей-близнецов через некоторое время после появления на свет.

Малыша уже запеленали и показали маме и заодно на камеру. Личико ребенка Юлия Ефременкова закрыла.

Под фото Юлия Ефременкова рассказала, что ее и одного из близнецов врачи перевели уже в одну отдельную палату.