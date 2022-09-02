Юлия Ефимова в платье-майке с разрезом под грудью блеснула эффектным декольте

Спортсменка Юлия Ефимова в начале сезона приняла решение приостановить карьеру и до конца года не участвовать в заплывах. Пловчиха живет в Штатах, где старается поддерживать себя в форме. также красавица живет насыщенной жизнью – занимается танцами, воспитывает своего четвероногого питомца, тусуется с друзьями.

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Накануне Ефимова показала свой летний прикид, в котором собралась встречать первый день осени. Юлия нарядилась в розовое платье-майку с оригинальным декольте, разрезанным снизу и подчеркивающем спортивный животик пловчихи. Покрасовавшись перед камерой, Ефимова поделилась кадрами в Сети, вызвав восторг у своих подписчиков.