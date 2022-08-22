Юлия Чичерина с ровного места назвала Андрея Малахова содомитом

Певица Юлия Чичерина в «Телеграме» нелестно отозвалась о семье телеведущего Андрея Малахова.

Свой гневный пост она посвятила его тестю Виктору Шкулеву, президенту компании Hearst Shkulev Publishing. Он ранее не раз отмечал, что исполнительница получает баснословные гонорары за свои выступления.

При этом по какой-то причине прилетело и Андрею Малахову. Юлия Чичерина назвала его содомитом. Каких-то доказательств она не привела.

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Напомним, что Андрей Малахов счастлив в браке с Натальей Шкулевой. У них подрастает сын Саша. Пара счастлива в браке уже много лет.