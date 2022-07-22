Юлия Белая рассказала, пойдет ли она на свадьбу к бывшему бойфренду Жене Ромашову

Участница «Дома-2» Юлия Белая в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что получила приглашение стать гостьей на свадьбе своего экс-избранника Жени Ромашова.
На торжество, которое намечено на грядущий понедельник, 25 июля, Юлия Белая пойдет не одна.
«На свадьбу Жени и Насти мы приглашены вместе с Тиграном. Мы пойдем. Я уже выбираю платье», — поделилась Юлия Белая с Teleprogramma.pro.
В эту пятницу, 22 июля, Женя Ромашов и Настя Бигрина стали мужем и женой, расписавшись в одном из ЗАГСов Москвы. Настя взяла фамилию Жени. Теперь она Ромашова.
Напомним, Юлия Белая и Евгений Ромашов когда-то строили любовь на проекте и были одной из самых ярких пар. Правда, их союз постоянно сотрясали скандалы, и в итоге Юля и Женя расстались.
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