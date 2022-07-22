Юлия Белая рассказала, пойдет ли она на свадьбу к бывшему бойфренду Жене Ромашову

Напомним, Юлия Белая и Евгений Ромашов когда-то строили любовь на проекте и были одной из самых ярких пар. Правда, их союз постоянно сотрясали скандалы, и в итоге Юля и Женя расстались.

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