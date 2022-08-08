Юлия Белая прогарцевала по «Поляне» «Дома-2» в купальнике, показыв волосы длиной 166 сантиметров

Участница «Дома-2» Юлия Белая — девушка смелая и обожающая провокации. Не так давно она сменила имидж, нарастив в салоне Алены Ашмариной 166 сантиметров волос.

Локонами до колен Юлия Белая очень гордится, хоть ее за них и хейтят в Сети. Пользователи считают, что с ними Белая постарела.

Но Юлии Белой глубоко наплевать на эти мнения. В микроблоге она поделилась новым видео, в котором красуется на «Поляне», демонстрируя наращенные волосы и красивую фигуру с упругими ягодицами.