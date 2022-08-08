Юлия Белая прогарцевала по «Поляне» «Дома-2» в купальнике, показыв волосы длиной 166 сантиметров

Участница «Дома-2» Юлия Белая — девушка смелая и обожающая провокации. Не так давно она сменила имидж, нарастив в салоне Алены Ашмариной 166 сантиметров волос.
Локонами до колен Юлия Белая очень гордится, хоть ее за них и хейтят в Сети. Пользователи считают, что с ними Белая постарела.
Но Юлии Белой глубоко наплевать на эти мнения. В микроблоге она поделилась новым видео, в котором красуется на «Поляне», демонстрируя наращенные волосы и красивую фигуру с упругими ягодицами.
«Спасибо за мой яркий образ. Мои волосы просто бомба», — поблагодарила Юлия Белая Алену Ашмарину за свои бесконечные локоны.
Подписчики же заявили, что на видео их привлекли далеко не волосы. Есть кое-что, что отвлекает внимание от них.
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«Хочется подойти и состричь лишнее», «Фигура класс, пряди красивые у волос», «Боже, с этими волосами так постарела», «Ну, например, волосы меня меньше всего другого впечатлили», — высказались в Сети.