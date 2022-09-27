Юлия Белая из «Дома-2» избавилась от экстремально длинных волос и стала блондинкой с вьющимися локонами

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Белая вновь решилась на смену имиджа. Еще не так давно она нарастила 165 сантиметров волос, локоны спускались ниже колен.

Теперь же Юлия Белая избавилась от экстремально длинных волос. Она нарастила новые, но покороче.

В микроблоге Юлия Белая показала результат преображения.