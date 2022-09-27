Юлия Белая из «Дома-2» избавилась от экстремально длинных волос и стала блондинкой с вьющимися локонами

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Белая вновь решилась на смену имиджа. Еще не так давно она нарастила 165 сантиметров волос, локоны спускались ниже колен.
Теперь же Юлия Белая избавилась от экстремально длинных волос. Она нарастила новые, но покороче.
В микроблоге Юлия Белая показала результат преображения.
В кадре Юлия Белая предстала с белокурыми вьющимися локонами, длиною ниже плеч. Помогала Юлии Белой сменить имидж другая экс-участница проекта, Алена Ашмарина, у которой в Москве собственный салон красоты.
Юлия Белая стала блондинкой. Фото: соцсети
«Спасибо огромное Аленочке! Это талантливый, добрый человечек и профессионал своего дела. Спасибо огромное всем девочкам, которые трудились над моими шикарными волосами», — поблагодарила Белая Ашмарину за свое преображение.
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«Шикарно», «Очень красивая», «Красотка!», «Беленькая помолодела. Конечно, так лучше», — отреагировали на новый имидж Юлии Белой ее подписчики.