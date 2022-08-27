Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке

Представители телеведущей раскрыли подробности.
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Юлия Барановская во время съемок проекта «Женщины Донбасса» попала под обстрел. Место, где находилась ведущая с командой, попало в эпицентр действий.

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В пресс-службе Барановской утешают: со звездой все в порядке, никто не пострадал, разве что раскурочило стоявшие неподалеку авто.

Напомним, Барановская отправилась в командировку в Донецк ради съемок собственного проекта «Женщины Донбасса». Он будет включать 30 историй местных жительниц, оказавшихся в непростой ситуации.

Ранее телеведущая предстала на редком фото с ополченцами, защищавшими Донецк. Звезда позировала вместе с Григорием Лепсом.

Источник: «Газета.Ru».

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