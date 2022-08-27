Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке

Юлия Барановская во время съемок проекта «Женщины Донбасса» попала под обстрел. Место, где находилась ведущая с командой, попало в эпицентр действий.

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В пресс-службе Барановской утешают: со звездой все в порядке, никто не пострадал, разве что раскурочило стоявшие неподалеку авто.