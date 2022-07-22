Юлия Барановская показала свою вторую половинку

22 июля телеведущая Юлия Барановская вышла в Telegram с вопросом, о чем говорить с подписчиками в этой социальной сети. Поклонники написали ей множество вариантов, среди которых преобладала просьба показать свою личную жизнь в плане отношений со второй половинкой.

Юлия не смогла проигнорировать эти комментарии и записала ответное видео.

«Вопрос про вторую половину мне понравился. Ну, как бы, где моя вторая половина… Ну вот одна здесь и вторая здесь, — заявила Барановская, прикоснувшись по очереди к своим плечам. — Все мои половины на месте. Считаю, что каждый человек целостный сам по себе». «Есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек? Отвечаю честно: нет».

Что ж, попытка — не пытка.

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Напомним, после громкого романа с футболистом Андреем Аршавиным личная жизнь 42-летней ведущей привлекает к себе много внимания. Расставшись со спортсменом в 2012 году, телезвезда так и не вышла замуж, хотя пресса неоднократно «сватала» ее с известными мужчинами.