«Юлина куколка»: маленькая дочь покойной Началовой умилила поклонников на памятном фото

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина уже больше трех лет живет без маминой любви и заботы. В декабре этого года Вере Алдониной исполнится уже шестнадцать лет.

Со временем она превратилась в красивую девушку, которая своими талантами пошла в именитую маму.

Вера Алдонина прекрасно поет, знает иностранные языки и мечтает о карьере актрисы. А пока Вера покоряет школьную сцену, принимая участие в мюзиклах, где исполняет песни на английском языке.

У дочери Юлии Началовой уже масса своих поклонников и даже есть фанатские аккаунты в соцсетях.

В одном из них появилось архивное фото, которое было сделано при жизни Юлии Началовой.

В кадре предстала маленькая Вера Алдонина в белой шапочке и бархатном пальто. На снимке Верочке годика три, не больше.