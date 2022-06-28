«Юлина куколка»: маленькая дочь покойной Началовой умилила поклонников на памятном фото

В Сети обсуждают архивный снимок 15-летней Веры Алдониной.
Юлия Началова

Юлия Началова. Фото: соцсети

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина уже больше трех лет живет без маминой любви и заботы. В декабре этого года Вере Алдониной исполнится уже шестнадцать лет.

Со временем она превратилась в красивую девушку, которая своими талантами пошла в именитую маму.

Вера Алдонина прекрасно поет, знает иностранные языки и мечтает о карьере актрисы. А пока Вера покоряет школьную сцену, принимая участие в мюзиклах, где исполняет песни на английском языке.

У дочери Юлии Началовой уже масса своих поклонников и даже есть фанатские аккаунты в соцсетях.

В одном из них появилось архивное фото, которое было сделано при жизни Юлии Началовой.

В кадре предстала маленькая Вера Алдонина в белой шапочке и бархатном пальто. На снимке Верочке годика три, не больше.

Дочь Юлии Началовой Вера. Фото: соцсети

Подписчики умилились снимку хорошенькой девочки с небесно-голубыми глазами.

«Юлина куколка. Счастья тебе, здоровья, благополучия, успехов везде и во всем», «Верочка малютка», «Какая прелестная девочка», — высказались в Сети.

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