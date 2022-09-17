Юлианна Караулова показала свою шикарную «трешку» в центре Москвы

Бывшая «фабрикантка» Юлианна Караулова рассказала в шоу «Секрет на миллион» о своей шикарной квартире в самом центре Москвы. Квадратные метры певица купила в 2016 году.
Когда-то это была классическая «бабушкина» квартира, площадью 85 «квадратов». Теперь же артистка там все переделала. Сейчас это стильная трешка.
Кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Изначально квартира была четырехкомнатной, но мы ее переделала в трехкомнатную с большой гардеробной», - отметила Юлианна.
Караулова лично руководила ремонтом.
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Кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Я требовала ремонтников переложить плитку в ванной, потому что положили ее криво», - добавила артистка.