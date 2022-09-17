Юлианна Караулова показала свою шикарную «трешку» в центре Москвы

Бывшая «фабрикантка» Юлианна Караулова рассказала в шоу «Секрет на миллион» о своей шикарной квартире в самом центре Москвы. Квадратные метры певица купила в 2016 году.

Когда-то это была классическая «бабушкина» квартира, площадью 85 «квадратов». Теперь же артистка там все переделала. Сейчас это стильная трешка.