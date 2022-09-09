Юлианна Караулова купила квартиру в Москве для годовалого сына

Певица Юлианна Караулова в соцсетях сообщила, что купила квартиру в Москве своему годовалому сыну. В ближайшее время она будет делать в апартаментах ремонт.
Юлианна Караулова. Фото: соцсети
«Я вам про подарок не рассказывала и вот решилась. Потому что пришло время ремонта. Хочу посоветоваться. Кто-то делает сейчас? Какова ситуация? Стоит ли начинать? Или может есть смысл отложить? Я немножко в панике».
Отметим, что в новой квартире у Юлианны Карауловой большие панорамные окна. Кроме того, достаточно приличная высота потолков.
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Напомним, что сына Караулова родила от саун-продюсера Андрея Черного. О помолвке пары стало известно в 2016 году. В прошлом году они официально расписались.