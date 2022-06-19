Юлиан раскрыл правду о романе и помолвке с Мордюковой

Новым гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ стал певец Юлиан. Лере Кудрявцевой 48-летний артист раскрыл правду об отношениях с Нонной Мордюковой. О том, что их связывает роман, ходили слухи в 2000-х.

Музыкант поведал, что познакомился с актрисой после того, как у нее умер сын. Через год после трагедии она все-таки решила поехать на гастроли в Череповец, где с ней хотели сфотографироваться юные поклонники, но не решались подойти. Тогда Юлиан подошел к ней и попросил за почитателей, Мордюкова после этого обратила на него внимание, тогда еще студента ГИТИСа.

Сама стала общаться с ним, приезжать к нему в общежитие, приглашать в гости. Тут же поползли слухи, что их связывают любовные отношения.

«Все начали писать, что у Мордюковой появился молодой любовник. Мы пришли в Дом кино, а там Гурченко и еще кто-то, все обсуждают. Она заходит в женский туалет и говорит: „Бабы, вы вообще понимаете такое понятие, как дружба?“ Она с ними ругалась. Потом мы где-то сами пошутили, что у нас помолвка. Шутканули, и понеслось», - отметил Юлиан в беседе с Кудрявцевой.

Юлиан категорически опроверг роман с Нонной Мордюковой, заверив, что у них была просто теплая дружба.

Источник: НТВ

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