Юэн Макгрегор, сыгравший в «Звездных войнах», исполнит роль российского графа

Шотландский актер Юэн Макгрегор исполнит главную роль в новом сериале «Джентльмен в Москве». Ожидается, что проект выйдет на стриминге Paramount+ и канале Showtime. Сериал снят по одноименной книге Амора Тоулза.

Герой 51-летнего Юэна Макгрегора — российский граф Александр Ростов, который когда-то написал неоднозначное стихотворение, и вот теперь, спустя много лет, его за это арестовывают. Однако в ссылку он отправляется не в Сибирь, а в отель «Метрополь» на Красной площади.

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Повороты сюжета заставят графа адаптироваться к непривычным условиям. Вместе с тем он будет с интересом наблюдать за окружающими, а также за происходящими в России историческими событиями, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на зарубежные источники.