Алла Пугачева желанный гость в домах многих ее друзей. Так, в Латвии Примадонна зажигала в компании Лаймы Вайкуле. В Израиле артистка повидалась с Борисом Гребенщиковым, а приехав в Москву наведалась в гости к модельеру Игорю Гуляеву, побывав в его бутике.
А также навестила чету Юдашкиных. Жена именитого кутюрье была очень рада приезду Примадонны. Она встретила почетную гостью хлебосольно. Да и повод нашелся! Марина Юдашкина показала певице свою малютку-внучку Агату.
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Алла Пугачева в гостях у четы Юдашкиных понянчилась с их внучкой. Фото: личный архив
Марина Юдашкина одной фразой отреагировала на первую встречу с Пугачевой после ее приезда в Москву. Жена именитого модельера была рада тому, что Алла Борисовна пришла к ним в гости.
«Алла, Аллочка, Аллуся, наша подруга, приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный - увидеть не только нас, но и нашу внучку Агату», - похвасталась Юдашкина.