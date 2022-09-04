Юдашкина одной фразой отреагировала на первую встречу с Пугачевой после ее приезда в Москву

Алла Пугачева желанный гость в домах многих ее друзей. Так, в Латвии Примадонна зажигала в компании Лаймы Вайкуле. В Израиле артистка повидалась с Борисом Гребенщиковым, а приехав в Москву наведалась в гости к модельеру Игорю Гуляеву, побывав в его бутике.

А также навестила чету Юдашкиных. Жена именитого кутюрье была очень рада приезду Примадонны. Она встретила почетную гостью хлебосольно. Да и повод нашелся! Марина Юдашкина показала певице свою малютку-внучку Агату.

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