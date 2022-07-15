Юдашкин стал в третий раз дедом: девочке дали двойное имя на букву «А»

О том, что единственная дочь российского кутюрье Валентина Юдашкина, Галина, ожидает третьего малыша, светские хроникеры прознали довольно давно.

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Тем более актриса Людмила Максакова, мама мужа Галины Юдашкиной, Петра, разболтала об этом Стасу Садальскому. Ну а актер слывет своей словоохотливостью с подписчиками.

И вот прекрасная новость: это мир встретил наследника Юдашкиных и Максаковых! Вернее, наследницу. Родилась девочка!

Малышку назвали красивым двойным именем Агата Ариелла, о чем поспешила рассказать публике Галина Юдашкина.

«Мы безумно счастливы!» — написала дочь модельера 15 июля в своих социальных сетях.

Напомним, Галина и Петр уже воспитывают двух сынишек — Анатолия и Аркадия.