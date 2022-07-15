Юдашкин стал в третий раз дедом: девочке дали двойное имя на букву «А»

О том, что единственная дочь российского кутюрье Валентина Юдашкина, Галина, ожидает третьего малыша, светские хроникеры прознали довольно давно.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Тем более актриса Людмила Максакова, мама мужа Галины Юдашкиной, Петра, разболтала об этом Стасу Садальскому. Ну а актер слывет своей словоохотливостью с подписчиками.
И вот прекрасная новость: это мир встретил наследника Юдашкиных и Максаковых! Вернее, наследницу. Родилась девочка!
Малышку назвали красивым двойным именем Агата Ариелла, о чем поспешила рассказать публике Галина Юдашкина.
«Мы безумно счастливы!» — написала дочь модельера 15 июля в своих социальных сетях.
Напомним, Галина и Петр уже воспитывают двух сынишек — Анатолия и Аркадия.
Галина Юдашкина с мужем и детьми. Фото: соцсети