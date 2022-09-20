Юбка нараспашку: Бузова оконфузилась в модном наряде, засветив бесстыдство между ног

Ведущая шоу «Звезды в Африке», певица Ольга Бузова, ежедневно участвует во множестве съемок. Накануне она показала, в какой наряд облачилась для работы на площадке своего кулинарного проекта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Бузова не побоялась надеть белоснежный костюм, состоящий из топа и юбки с разрезом-запахом спереди. Если в кадре певица была в поварском фартуке, и зрители не видели ее во всей красе, то специально для фолловеров в микроблоге Бузова устроила дефиле, позируя на видео.

В какой-то момент Бузова перестаралась и оконфузившись: засветила виды между голых ног в разрезе юбки. Столь провокационный образ — это один из множества нарядов, которыми любит побудоражить публику звезда.