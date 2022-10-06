«Явилась старуха с косой и забрала Борю»: кто виноват в смерти Моисеева

Родной брат ныне покойного Бориса Моисеева дал понять журналистам, что он считает арт-директора певца Сергея Гороха косвенно виновным в смерти артиста. Однако звездные друзья музыканта настаивают на том, что только благодаря тому, что рядом с ним находился такой человек, как Горох, Борис Моисеев смог прожить дольше. Ведь певец сильно болел, три инсульта сказались на его здоровье не лучшим образом. А родня Моисеева совсем не навещала.

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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировал вопрос поклонников музыканта о том, кто же виновен в его смерти.