«Явилась старуха с косой и забрала Борю»: кто виноват в смерти Моисеева

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в эксклюзивном проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» высказался о скоропостижной смерти музыканта.

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Родной брат ныне покойного Бориса Моисеева дал понять журналистам, что он считает арт-директора певца Сергея Гороха косвенно виновным в смерти артиста. Однако звездные друзья музыканта настаивают на том, что только благодаря тому, что рядом с ним находился такой человек, как Горох, Борис Моисеев смог прожить дольше. Ведь певец сильно болел, три инсульта сказались на его здоровье не лучшим образом. А родня Моисеева совсем не навещала.

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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировал вопрос поклонников музыканта о том, кто же виновен в его смерти. 

«Никто. Явилась старуха с косой и забрала Борю в тот момент, когда пришел его час. Он в самом деле был сильно болен. Однако Борис Моисеев сам себя обслуживал, а Сергей Горох постоянно находился рядом.

Это было буквально оставление собственной личной жизни и полностью посвящение себя Борису. Вся тусовка и более близкие люди об этом знали», — говорит шоумен.

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