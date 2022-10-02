«Явила миру Саффрона»: Алена Водонаева высказалась о внешности сына певицы Нюши

Певица Нюша на днях решилась рассекретить внешность маленького сына Саффрона. Звезда дала интервью одному из изданий, проиллюстрировав его снимками с малышом. Лицо Саффрона она при этом открыла.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева отреагировала на эту фотосессию, отметив, что в руках молодая мать держит не только сына, но и коктейль.