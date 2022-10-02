«Явила миру Саффрона»: Алена Водонаева высказалась о внешности сына певицы Нюши

Певица Нюша на днях решилась рассекретить внешность маленького сына Саффрона. Звезда дала интервью одному из изданий, проиллюстрировав его снимками с малышом. Лицо Саффрона она при этом открыла.
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева отреагировала на эту фотосессию, отметив, что в руках молодая мать держит не только сына, но и коктейль.
«Нюша явила миру своего сына Саффрона и впервые показала его лицо. Хорошенький. Зачем рядом с ним она держит коктейль, напоминающий алкоголь - …, но наверное так надо», - высказалась Алена Водонаева в телеграм-канале.
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«Ален, как же круто ты замечаешь и неуместную одежду, и триггеры. И вообще любую неуместность!», «Нюша, конечно, молодец. Выглядит хорошо, при макияже и маникюре, нарядная. Но это как-то от реального материнства далековато. Конечно, если сама занимаешься ребенком», «Вылитый Лопырева», - высказались в комментариях поклонники Водонаевой.
Семья певицы Нюши. Фото: соцсети